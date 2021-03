Katie Price partilhou nos últimos dias na sua conta oficial de Instagram fotografias que parecem confirmar que está grávida do sexto filho.

Nas imagens vemos a modelo, de 42 anos, com uma pequena barriguinha.

"Feliz e saudável... é a melhor sensação de todas. Agradeço ao Carl Woods [namorado de Katie] por fazer parte de mim", pode ler-se na legenda do registo.

O assunto não voltou a ser abordado e por isso a imprensa internacional e os fãs aguardam ainda por uma confirmação oficial.

Katie Price já é mãe de cinco rebentos: Junior, de 15 anos, e Princess, de 13, filhos do cantor Peter Andre; Jett, de sete anos, e Bunny, de seis, resultado da relação com Kieran Hayler; e Harvey, de 18 anos, fruto da união com Dwight Yorke.

