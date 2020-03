Bárbara Norton de Matos aproveitou o sol que este fim de semana se fez sentir na zona de Lisboa e correu para uma das suas praias de eleição - a praia da azarujinha, no Estoril.

Dona de um físico invejável, a atriz não deixou o exibir... no areal em biquíni e também nas redes sociais. Bárbara deixou-se fotografar e dividiu as imagens com os fãs na sua conta oficial de Instagram.

Confira a galeria para as fotos que arrancaram dos fãs os mais rasgados elogios.

