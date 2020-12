Aos 39 anos, Sara Esteves Cardoso está grávida pela segunda vez. O anúncio foi feito no mês passado, na sua página de Instagram, e foi pela mesma via que esta terça-feira revelou o sexo do bebé.

A filha de Miguel Esteves Cardoso espera outro menino, que vem juntar-se a Vicente, de sete anos, fruto de uma relação passada.

"Mais um rapaz para alegrar a casa! Mais Amor, mais luz na nossa vida, mais surf,mais skate, mais legos e pistas de carros! Venha ele que é uma benção", disse.

