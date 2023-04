Luciana Abreu aproveitou ao máximo as temperaturas elevadas que se fizeram sentir nos últimos dias com uma ida à praia. A artista e apresentadora, de 37 anos, partilhou com os seguidores da sua página de Instagram fotografias ao pé de mar, destacando-se pela sua silhueta verdadeiramente invejável.

De biquíni, Luciana mostra-se divertida, tendo sido alvo dos mais diversos elogios. As fotografias poderá ver na galeria.

Vale notar que a cara da SIC também tem sido notícia devido ao romance que mantém com o toureiro João Moura Caetano. Recentemente foi vista a assistir a uma corrida em Santo Aleixo, inclusive.

