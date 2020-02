Atarefada entre produções, gravações e o trabalho no café / restaurante Filosofia, Sofia Ribeiro parece estar sem tempo para ir ao cabeleireiro pintar o cabelo... e quando assim é, nada melhor do assumir os cabelos brancos que começam a surgir com o avançar da idade.

"Vamos falar dos meu cabelos brancos?", brincou a atriz na legenda de uma publicação onde exibe com orgulho o seu visual.

Veja abaixo a publicação:

