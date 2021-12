António Raminhos esteve no Estádio da Luz com Luís Borges para ver o jogo do Benfica contra o Sporting, na noite desta sexta-feira, 3 de dezembro. No entanto, não saiu de lá satisfeito com o resultado.

A equipa do coração de Raminhos, as águias, perderam contra o leões, por 1-3. No Instagram, publicou uma fotografia onde aparece com Luís Borges e escreveu: "Isto éramos nós no início do jogo... já a prever a coisa. Até porque com o Jorge Jesus é fácil prever... geralmente dá cocó".

Mas não ficou por aqui e no Facebook disse ainda: "Anda um gajo a enfiar zaragatoas para ir à Luz para depois escaranfuncharem-me mais três vezes".

