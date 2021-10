António Raminhos usou a sua conta de Instagram esta quarta-feira, 6 de outubro, para mostrar a sua indignação para com os serviços de entrega de determinados restaurantes, os quais, segundo a sua experiência pessoal, não têm funcionado devidamente.

"Gostava de saber se é só na Ericeira, ou se também já vos aconteceu isto. Estou realmente fod!*@*@ mas é também porque tenho fome!", começa por explicar.

"Durante a pandemia, o serviço de entrega de refeições facilitou a vida a muita gente, entre restaurantes e clientes. Mas agora que voltaram as pessoas, há muitos espaços que têm o chamado mais olhos que barriga. Restaurantes que aceitam os pedidos na aplicação, mas como estão cheios, ultrapassam largamente a hora de entrega. Melhor! Aqui na Ericeira (das três últimas más experiências) tivemos duas com respostas incríveis:

- um espaço deu o pedido como aceite, organizámos a nossa vida e passado 20 minutos, ligaram-nos a dizer 'olha afinal não'.

- hoje foi espetacular. Passados 45 minutos (o tempo máximo de entrega são 60), a Catarina liga para o restaurante e a menina diz: 'estou agora a preparar o seu pedido agora' ao que a Catarina diz 'então vai ultrapassar largamente o tempo estabelecido' e a menina descontraidamente diz 'ai sim, sim que o restaurante está cheio'", relata.

"É simples... é a tal arte do saber dizer não e, sobretudo, do respeito. Não consegue, agradece e não aceita. É olhar para o outro lado. Então a frase do 'vai ficar tudo bem' era só até abrirem os espaços? Não identifico os restaurantes em questão porque não faz sentido estragar o negócio às pessoas com uma experiência que foi minha, mas irei lá dizer-lhes isto mesmo. E obviamente não serão todas as casas assim. É só comigo ou já tiveram experiências destas?", questiona, por fim.

Não ficando indiferente a esta publicação, Marco Costa deixou o seguinte comentário: "Quem acha que a pandemia veio melhorar as pessoas está completamente enganado! A ganância, a 'chique-espertice' está cada vez mais acentuada! Acho que as pessoas não aprenderam que a vida não é um vale tudo! Força Raminhos! Ser conhecido também é puxar estes temas!".

