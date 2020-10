António Raminhos publicou um vídeo na sua conta de Instagram esta quinta-feira, dia 29, onde brinca com a atual pandemia que se faz sentir, neste caso, com os comunicados feitos por várias figuras públicas, através dos quais anunciam que estiveram em contacto com pessoas infetadas.

"Estive em contacto com uma pessoa positiva e como é que seu sei que ela estava positiva? Porque animou-me o dia", começa por dizer.

"Estava-me a sentir uma bosta e ela veio ter comigo e disse-me que por cada coisa má que nos acontece, há duas ou três que nos trouxeram até este momento", nota.

"Temos que valorizar mais aquilo que já conquistamos por muito difícil que seja. E pronto, fiquei positivo. Quem achar que eu estou a gozar com as pessoas que têm Covid essa pessoa nunca irá ser positiva, porque isto é ironia", completou.

