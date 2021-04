Anthony Hopkins fez história ao receber o Óscar de Melhor Ator este domingo, dia 25 de abril, no âmbito da 93.ª cerimónia da Academia pelo seu papel no filme 'The Father'.

A parte curiosa, conforme revela a revista People, é que a estrela de 83 anos estava a dormir na altura da revelação.

"O Tony encontrava-se no País de Gales, onde nasceu, estava a dormir às 4h da madrugada quando acordou e alguém lhe deu a novidade", revelou o agente do artista, Jeremy Barber, à revista.

"Ele ficou muito feliz e grato", acrescentou.

"Depois de um ano em quarentena e de ser vacinado, ele pôde finalmente regressar ao País de Gales, foi um enorme alívio. Mas ele adorou o papel em 'The Father' - é a performance de que mais se orgulha - e ser o ator mais velho a ter ganho o prémio significa muito para ele", completou.

