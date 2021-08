Dias depois de ter ficado gravemente ferido num tiroteio no Regal Edwards Theatre em Corona, Califórnia, EUA, Anthony Barajas morreu. Tinha 19 anos.

Foi na noite da passada segunda-feira que a estrela do TikTok foi atingida por uma bala durante a exibição do filme 'The Forever Purge'. O jovem é a segunda vítima.

No dia do tiroteio, a influencer digital Rylee Goodrich, de 18 anos, foi encontrada já sem vida pelos funcionários do cinema. A mesma estava junto de Barajas, que foi depois levado para o hospital, mas acabou por falecer.

No sábado, o Departamento de Polícia de Corona informou que foram "notificados que Anthony Barajas morreu nessa manhã". "Enviamos os nossos pensamentos e condolências à sua família e amigos".

Sabe-se ainda que o suspeito, Joseph Jimenez, de 20 anos, foi preso e continua detido sob fiança de dois milhões de dólares, segundo a People.

