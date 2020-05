Com a reabertura dos cabeleireiros, Lili Caneças decidiu ir arranjar o cabelo, momento que fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"E o que antes da pandemia era uma banalidade, hoje passa a ser o ponto alto do dia", começou por dizer na legenda de uma vídeo que publicou na rede social, onde surge com uma máscara no rosto.

"Cá estou eu com o homem que mais me atura", acrescentou de seguida, referindo-se ao seu cabeleireiro.

Veja o vídeo:

