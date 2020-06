No passado fim de semana, Ansel Elgort usou a sua conta de Instagram para negar as acusações de abuso sexual feitas por uma jovem no Twitter. Gabby afirmou ter sido violada pelo ator em 2014, quando tinha 17 anos.

No entanto, ao contrário das declarações da jovem, Elgort, de 26 anos, garantiu que a relação foi "inteiramente consensual e legal".

"Não consigo entender os sentimentos de Gabby, mas a descrição dela dos eventos simplesmente não aconteceu", escreveu o ator.

"Nunca violei nem violaria ninguém", reiterou.

Na visão da celebridade, esta denúncia deveu-se ao facto de Ansel não ter terminado o relacionamento da melhor maneira. "Parei de lhe responder, o que é uma coisa muito cruel e imatura de fazer a alguém. Sei que este pedido de desculpa atrasado não desculpa o meu comportamento inaceitável quando desapareci. Quando me lembro da minha atitude sinto-me enojado e profundamente envergonhado pela forma como agi. Lamento imenso", completou.

