Ana de Armas surgiu com o cabelo visivelmente mais curto. A atriz, de 32 anos, apareceu numa mensagem de vídeo para a amiga, Claudia Muma, este domingo, 17 de janeiro, onde aparece com o cabelo num tom mais escuro, pelo queixo, e com franja.

Não se sabe exatamente quando é que Ana de Armas decidiu mudar de look, mas a informação é destaca esta segunda-feira pelo Page Six, pouco tempo depois de ter revelado que a atriz está separada de Ben Affleck.

De referir que a estrela de 'Knives Out' tem passado as últimas semanas na terra natal, em Cuba.

