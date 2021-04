Anne Heche decidiu recordar os seus looks "mais icónicos" ao longo dos anos, em especial um dos visuais escolhidos para desfilar numa passadeira vermelha de um evento com a namorada da altura, Ellen DeGeneres.

Ao comentar os visuais que selecionou para um vídeo publicado no TikTok, quando chegou à fotografia em que aparece com Ellen, a atriz disse: "Porque é que pareço uma hippie? Porque a Ellen não queria que me vestisse de forma sexy".

Palavras que não passaram despercebidas e que rapidamente foram destacadas pela imprensa internacional.

[Anne Heche e Ellen DeGeneres]© Getty Images

Recorde-se que Anne e a famosa apresentadora namoraram entre 1997 e 2000.

Veja na galeria algumas imagens do casal.

