Anna Westerlund termina a semana com a celebração de mais um aniversário, esta sexta-feira, 24 de junho.

No Instagram, a mulher do falecido ator Pedro Lima partilhou três fotografias, entre elas uma imagem em que aparece com os filhos, e escreveu: "Aprendi que poder celebrar cada ano, cada idade, cada momento com as pessoas que amamos é um enorme privilégio. Por isso, como pediram os meus filhos, bora festejar".

Na caixa de comentários da publicação, Anna Westerlund recebeu várias carinhosas mensagens.

