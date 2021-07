Anna Faris fez uma grande revelação sobre a sua vida privada esta quarta-feira, dia 21, no podcast 'Anna Faris is Unqualified'. A atriz deixou escapar que voltou a ser uma mulher casada.

De acordo com as suas declarações, Anna Faris casou-se em segredo com Michael Barrett.

"Ele agora é meu marido", começa por confessar.

"Foi incrível. É uma sensação ótima. Fomos a um tribunal local no Estado de Washington, foi ótimo", revela ainda, optando por não desvendar quaisquer outros detalhes sobre a cerimónia.

Anna Faris e Michael Barrett namoram desde 2017. Anteriormente, a atriz foi casada com Chris Pratt e Ben Indra. Da união com Chris Pratt resulta o pequeno Jack, de oito anos, o único filho de Anna.

