No Dubai a celebrar os 50 anos de vida, Elma Aveiro começou desde logo a receber várias carinhosas mensagens nas redes sociais.

A irmã Katia, como é habitual, destacou a data especial no Instagram. "Hoje é o dia dela. Fiz 16 horas de voo para isto, brindar aos 50 anos dela. No fim de tudo, de toda a caminhada, de todas as vitórias e tropeços, o que conta é o que se deixa aqui para os nossos sempre que possível", começou por escrever.

"E eu deixo e dou o meu abraço, o meu amor, a minha energia e, principalmente, a minha verdade. Desejo que a vida dela seja repleta de realizações, de saúde e de sabedoria. Ver quem a gente ama a dar mais uma volta ao sol é motivo de agradecimento. Porque no fim, só o amor importa. Isso é o que me motiva, saber que os meus seguem firmes neste solo complicado que é a vida", acrescentou.

"Feliz dia, irmã, saúde e uma vida longa. O vinho quanto mais conservado, mais saboroso fica. Que Deus te abençoe, te proteja, te dê firmeza nas tuas decisões e sê feliz. E vamos brindar ao teu dia", completou.

Publicação de Katia Aveiro© Instagram

Também a filha de Elma, Eleonor, desejou publicamente um feliz aniversário à mãe. "Amo-te tanto. À minha melhor amiga", disse numa das publicações que fez nas stories da sua página de Instagram.

Publicações de Eleonor © Instagram