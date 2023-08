O relacionamento de Anitta e Simone Susinna chegou ao fim. A cantora e o ator decidiram seguir caminhos diferentes, tendo até mesmo deixado de se seguir no Instagram, conforme destaca a imprensa internacional.

A IG Gente nota que a artista brasileira tomou a decisão depois de ver uma mensagem do italiano onde este referia que queria envolver-se com uma brasileira de maneira a conseguir ficar famoso no país.

Na altura, Simone tinha em vista a atriz Bruna Marquezine, notando que iria tentar aproximar-se dela. Contudo desistiu da ideia depois de saber que a artista estava comprometida.