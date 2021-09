Anitta surgiu a dançar com o suposto novo amor num vídeo que foi partilhado no TikTok. Especulações alegam que a cantora brasileira vive um caso com o influencer Griffin Johnson, e foi o próprio quem publicou as imagens na rede social.

De acordo com a revista Quem, Anitta está neste momento nos Estado Unidos e tem sido vista em várias ocasiões com Griffin Johnson, mas sempre rodeados de amigos.

Veja na publicação abaixo o vídeo de ambos:

