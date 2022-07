Anitta esteve, esta quinta-feira, em Itália para um concerto. Numa publicação onde divulgou vários momentos vividos no país, a cantora brasileira mostrou como foram os encontros com várias personalidades que encontrou durante a sua estada.

O cantor Maluma, o influenciador digital Khaby Lame e o ator Michele Morrone foram algumas das personalidades que se cruzaram com a artista.

Depois do espetáculo no Rock In Rio Lisboa, Anitta vai voltar a Portugal nos próximos dias para atuar no festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, a 17 de julho.

