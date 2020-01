Anitta decidiu cancelar uma parceria musical com MC Poze do Rodo depois do artista ter sido alvo de acusações de homofobia por comentários feitos o ano passado.

A imprensa brasileira avança que a artista recebeu feedback negativo dos fãs, que a alertaram para as acusações a Poze do Rodo.

Esta segunda-feira Anitta tranquilizou os seguidores com a seguinte mensagem no Twitter: "Amores, obrigado por todos os avisos, já foi resolvido, não se preocupem".

