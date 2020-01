Anitta tirou o fôlego aos fãs ao mostrar o visual escolhido para uma atuação no Rio de Janeiro este domingo.

Trata-se de um macacão justo repleto padrão animal com aberturas nas zonas do rabo e das costas, aquele que poderá ser o seu look mais atrevido de sempre.

Confira abaixo.

