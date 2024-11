"Anita Guerreiro faz anos". Foi com estas palavras que a Casa do Artista começou a publicação que fez no Instagram e onde assinalam o aniversário da artista, esta quarta-feira, dia 13 de novembro.

"A tarde foi celebrada ao ritmo do fado com Adriano Pina, Luísa Soares, Maria Jô Jô, Rosa de Jesus e Nuno de Aguiar, acompanhados na guitarra portuguesa por Rodolfo Godinho e na viola de fado por Lelo Nogueira", descreveram.

"Também não faltou o bolo nem o folego à nossa Anita para apagar as velas deste 88.º aniversário", disseram ainda. Junto das palavras publicaram uma fotografia onde podemos ver Anita Guerreiro.