Angie Costa continua a viver uma fase especial com a chegada da segunda filha, Alice, que nasceu no dia 26 de março.

O Instagram tem sido o 'palco' de algumas ternurentas partilhas da mamã, como aconteceu esta quarta e quinta-feira.

Inicialmente, Angie Costa publicou nas stories da sua página uma carinhosa fotografia onde mostrava a sua mão a segurar uma flor e ainda as mãos da bebé com um outra flor. "Miminhos do mano e do pai para as meninas", escreveu na fotografia.

© Instagram_angeladscosta

Mas não ficou por aqui e hoje, 18 de abril, publicou um vídeo em que aparece a segurar a pequena Alice. Veja na galeria.

Recorde-se que a bebé veio juntar-se ao pequeno Martim, filho mais velho de Angie Costa e Miguel Coimbra.

