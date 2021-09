Angie Costa tem vivido numa bolha de amor desde o nascimento do primeiro filho, Martim, a quem deu as boas-vindas no passado sábado.

Pelas redes sociais, a digital influencer não consegue evitar transbordar ternura com a publicação de imagens do bebé. Esta quarta-feira, deu a conhecer mais um registo em que o recém-nascido aparece junto do pai, Miguel Coimbra.

"A minha vida tem sido olhar para estes dois e começar a chorar", escreveu na legenda.

