Miguel Coimbra, um dos elementos da banda D.A.M.A. completa este sábado, 2 de outubro, mais um aniversário e como presente recebeu uma declaração de amor pública de Angie Costa.

A atriz assinalou assim o aniversário do namorado: "Parabéns ao amor da minha vida, pai do outro amor da minha vida. Amo-te. Todos os dias mais um bocadinho", pode ler-se na legenda de uma amorosa fotografia do casal, que recorda a gestação do primeiro filho em comum entre ambos.

O bebé Martim, fruto do amor entre Angie e Miguel, nasceu a 28 de agosto deste ano.

