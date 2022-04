Angie Costa tem partilhado no Instagram vários momentos passados na companhia do filho, Martim, que nasceu em agosto do ano passado. Ainda esta quinta-feira, a mamã 'babada' voltou a publicar novas fotografias do bebé, que serviram para assinalar um dia especial.

O menino completa oito meses de vida e a youtuber e atriz não podia deixar passar em branco este dia único "do amor mais bonito".

Na caixa de comentários da publicação onde destaca duas fotografias do bebé, foram várias as carinhosas mensagens que recebeu. "Ai que amor", disse Sandra Silva.

