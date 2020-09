Um ano depois de ter estado internado nos cuidados intensivos com uma grave infeção na perna, provocada alegadamente por uma injeção de testosterona, Ângelo Rodrigues dá provas da sua incrível recuperação regressando aos palcos do teatro.

O ator estreia-se já no dia 10 do mês de setembro com a peça 'A Ratoeira', no Teatro Armando Cortez.

Ângelo irá dividir palco com Ruy de Carvalho, Sofia Sá da Bandeira, entre outros nomes muito conhecidos do grande público.

Leia Também: Ângelo Rodrigues lembra coma: " Faz um ano em que adormeci por 4 dias"