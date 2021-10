Angelina Jolie e o ex-marido Jonny Lee Miller são a prova de que os ex-namorados podem ser amigos.

Passaram mais de 20 anos desde que se divorciaram, mas tendo em conta os recentes encontros, como esta segunda-feira, 11 de outubro, em Beverly Hills, a amizade nunca de 'apagou'.

De acordo com o E! news, os paparazzi captaram algumas imagens da atriz com o 'ex', que além de terem jantado juntos, deslocaram-se no mesmo carro.

Embora Angelina e Jonny tenham sido vistos a passar algum tempo juntos nos últimos meses, uma fonte disse ao E! News, que "são apenas amigos".

