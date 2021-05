Angelina Jolie conseguiu impactar os seus admiradores na nova campanha pela qual deu a cara, uma produção do National Geographic em colaboração com a UNESCO. Trata-se em concreto de um projeto que pretende consciencializar para a conservação das abelhas, no âmbito do Dia Mundial da Abelha, e no qual a atriz posa com dezenas de abelhas sobre a sua pele.

A produção é intrépida e para a sua realização foi preciso um esforço adicional de Angelina Jolie, que se traduziu em três dias sem tomar banho.

"Foi muito engraçado estar com o cabelo arranjado, maquilhada e ao mesmo tempo toda besuntada de feromonas", começa por realçar.

"Eu não podia tomar banho durante três dias. Eles disseram: 'Se tiveres muitos cheiros, shampoos e perfumes, as abelhas não vão saber o que és'. Acho que eles não queriam que as abelhas me confundissem com uma flor", explica.

A preparação foi exigente também em estúdio, Angelina Jolie teve de colocar algodão no nariz e nos ouvidos para impedir que as abelhas entrassem no seu corpo. E mesmo com todos os cuidados, uma das suas ilustres parceiras de cena conseguiu entrar dentro do seu vestido e dificultar a vida da atriz - que não podia mexer-se para que as imagens fossem captadas.

"Parecia uma daquelas comédias antigas. Eu sentia-as no meu joelho, na minha perna e pensava: 'aqui é o pior lugar para ser picada, estão a chegar muito perto'. A abelha ficou lá o tempo todo enquanto fazíamos o ensaio. Só quando eles tiraram todas as abelhas, levantei a saia e ela lá foi embora", conta, divertida e, sobretudo, orgulhosa com o resultado final da produção.

