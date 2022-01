O ator lembrou as dificuldades por que passou antes de conseguir vencer no mundo do cinema.

Andrew Garfield é, atualmente, uma das maiores estrelas de Hollywood, no entanto, até que conseguisse alcançar esta posição, o ator teve de lidar com vários nãos no início da sua carreira. Numa entrevista ao Entertainment Tonight, o ator, de 38 anos, admitiu que fez uma audição para entrar nos filmes 'As Crónicas de Nárnia', mas que acabou por não ser escolhido. "Lembro-me que estava tão desesperado. Fiz uma audição para o Príncipe Caspian em 'Crónicas de Nárnia', e pensei, 'isto pode acontecer, isto pode acontecer'", disse Garfield numa entrevista que deu em 2017 e que agora foi recuperada, dado o sucesso do novo filme de 'Homem Aranha'. "E aquele ator brilhante e lindo, Ben Barnes, acabou por conseguir o papel. Acho que foi entre mim e e ele, e que estava obcecado", confidenciou. Quando soube que não conseguiu o papel, Garfiled ficou bastante desiludido. "Porque não eu? Ela para acabar com a minha irritação disse, 'é porque acham que não és bonito o suficiente, Andrew", conta, recordando a resposta que a agente lhe deu na altura. Leia Também: Andrew Garfield e Tobey Maguire viram novo 'Homem Aranha'... no cinema