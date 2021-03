Andreia Silva foi mãe pela primeira vez em agosto do ano passado, do pequeno Ken, e esta sexta-feira, 19 de março, deu a conhecer uma imagem particularmente simbólica sobre a maternidade.

A ex-concorrente do 'Love On Top' exibiu a cicatriz da cesariana numa fotografia de estúdio em que aparece despida com o bebé ao colo.

"Nunca uma cicatriz teve tanto significado na minha vida! AMO ESTA FOTO", escreveu na legenda da publicação.

Veja abaixo.

