Cinco meses depois de ter sido mãe pela segunda vez, Andreia Rodrigues está agora dedicada em recuperar a boa forma física. Um tema que abordou nas redes sociais esta terça-feira numa publicação na qual falou da sua nova (e exigente) rotina.

"Há um mês voltei aos treinos regulares! Foco, disciplina, métodos que me façam cumprir e não ceder à preguiça e com apoio, sim…. Sou uma privilegiada por ter ajuda com as minhas meninas! Cansada? Sim! Mas a sensação pós-treino e de conquista é maravilhosa! Depois de acordar às 5h30, sair para 10 horas de trabalho, extrair leite, alimentar a cria e gravar offs, ainda temos 30 minutos para um treino rápido? Temos de ter", afirmou.

Andreia Rodrigues, recorde-se, é mãe de duas meninas - Inês, de cinco meses, e Alice, de três anos -, ambas fruto do seu casamento com Daniel Oliveira.

A nível profissional, a apresentadora está atualmente à frente do programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', da SIC.

