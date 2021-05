Andreia Rodrigues está de volta ao pequeno ecrã com a 4.ª temporada do programa da SIC - 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'. Hoje, dia 25 de maio, decorreu a apresentação do formato e foi neste contexto que a comunicadora falou sobre o regresso ao trabalho, após ter sido mãe pela segunda vez.

"Agora vou para a casa, a Inês comeu, está a dormir, e eu estou a ir para casa outra vez, porque não tarda nada está na hora dela comer", partilhou.

"É muito bom estar de volta, sou muito feliz por estar a regressar com esta quarta edição, que é como se fosse a primeira. Estou a fazê-lo porque, obviamente, posso ter a Inês comigo, tenho uma mãe incrível, uma estrutura familiar incrível, pessoas à minha volta que são essenciais", nota ainda.

Recorde-se que a pequena Inês nasceu em março deste ano. Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira são ainda pais de Alice, de dois anos.

