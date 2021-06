Depois de Daniel Oliveira ter recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19, na sexta-feira, 25 de junho, este sábado foi a vez de Andreia Rodrigues partilhar o mesmo momento com os fãs.

"A primeira dose já está! Vamos a factos: é óbvio que preferia não levar esta vacina, mas estamos a viver uma pandemia, que mata, que entra e rouba-nos os nossos, os abraços, os beijos, a saúde física e mental, que é uma verdadeira roleta russa! Claro que somos livres na escolha, mas a nossa liberdade mexe com a dos outros! Eu vacinei-me, deixei de lado os receios e fiz o que as minhas filhas, a minha família, os meus amigos, os que me rodeiam e o mundo precisam que seja feito", começou por escrever a apresentadora da SIC.

"Amamento e informei-me sobre o tema, todos os estudos apontam num sentido positivo, a Inês vai receber os anticorpos, estarei também a protegê-la! Obrigada a estes homens e mulheres que, dia após dia, nos centros de vacinação vivem esta missão e, mais uma vez, põem de lado as suas vidas pelas vidas dos outros", destacou de seguida.

Antes de terminar, a apresentadora revelou que o centro onde lhe foi administrada a vacina está a "vacinar antes do dia previsto". Um assunto que explicou ao detalhe nas stories.

"No centro de vacinação Covid-19 de São Domingos de Rana, desde que estejam no grupo etário e para quem teve Covid há mais de seis meses (e de preferência à tarde) podem ir sem agendamento. Para quem não pertence a Cascais é essencial fazerem o autoagendamento (mas não precisam ir no dia do autoagendamento) o facto de fazerem autoagendamento é uma questão de burocrática, apenas para ficarem registados no sistema. Por exemplo: Hoje fazem autoagendamento e podem ir hoje mesmo, em vez do dia em que der o autoagendamento,. Mas assim quando lá chegarem já estão no sistema informático", disse.

No entanto, entretanto, ambas as publicações foram eliminadas do Instagram.

