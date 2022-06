Andreia Rodrigues não deixou passar o Dia da Criança em branco e assinalou a data com uma reflexão nas redes sociais.

"Hoje é o dia da criança e foi um dia particularmente desafiante. Muitas emoções. Olhar para elas além de me dar força, ajuda-me a colocar tudo em perspectiva…as crianças têm este poder, de nos dar força e contagiar com os seus sorrisos. São o melhor desta vida. Valorizar o que realmente importa, colocarmos o coração no sítio certo e lembrar que ser será sempre mais importante do que ter. As coisas perdem-se no tempo e às vezes as pessoas também, mas se conservarmos a nossa essência, o amor, a gratidão, a generosidade, teremos sempre a força que precisamos para seguir em frente. E já agora, que tentemos conservar este olhar curioso, com alguma ingenuidade. Feliz dia da criança", escreveu.

Recorde-se que a apresentadora é mãe de duas meninas - Alice, de quatro anos, e Inês, de um -, ambas fruto do casamento com Daniel Oliveira.

