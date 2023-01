Andreia Rodrigues recorreu esta quarta-feira, dia 25 de janeiro, às redes sociais para dar conta da morte da avó. Através de um emocionado desabafo, a apresentadora recordou alguns momentos vividos por ambas.

"Sabemos que um dia deixaremos de estar, da mesma forma, com aqueles que amamos, um dia despedimo-nos deles e, um dia, os que amamos vão despedir-se de nós. Fica sempre a saudade, a saudade de mais um abraço, de um sorriso, de sentir o calor do toque", começou por dizer.

"Avó! Chegou a hora! Sei que não vou mais sentir o calor das tuas mãos, nem ouvir a tua voz, mas guardo em mim todas as memórias felizes, os petiscos que tanto gostávamos de fazer juntas, as idas aos caracóis, os bailaricos - onde energia não nos faltava… festa era connosco. As férias no Algarve, no parque de campismo. O cheiro das torradas (com muita manteiga), acompanhadas por uma meia de leite. E as idas ao cabeleireiro?! No auge da minha adolescência, para mudar a cor do cabelo, onde gostavas de dizer 'sai à avó' - e só depois é que contávamos à mãe", acrescentou.

"O dia do meu casamento, em que foste tu quem entregou a minha aliança ao Daniel. Estavas tão feliz e eu feliz por te ter ali. Memórias. Memórias que fazem parte de quem eu sou, memórias que irei partilhar às minhas filhas", disse ainda Andreia Rodrigues.

Por fim, a comunicadora elogiou a avó. "Foste uma guerreira, até ao último momento. Um exemplo de resiliência, que sempre irei admirar. Obrigada por tudo o que me deste nesta vida! Descansa", terminou dizendo.

