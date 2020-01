Andreia Rodrigues começou este sábado a acompanhar um grupo de mães em fase de pós-parto numa aula de ginástica no Centro Pré e Pós Parto. A apresentadora vestiu-se a rigor para realizar a aula com o restante grupo e registou um momento para as redes sociais.

"Começar a manhã com mães que que sabem a importância de cuidarem delas mesmas!!! Treino feito! Cansadas? Vamos na mesma! (e se for preciso preciso as crianças vêm também)", escreveu na legenda da imagem.

Vale referir que a apresentadora é mãe de uma menina, Alice, de um ano, fruto do casamento com Daniel Oliveira.

