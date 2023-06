A família de Andreia Dinis celebra esta quarta-feira, dia 21 de junho, uma data especial. A irmã da atriz, Carina, completa mais um ano de vida e a data foi destacada no Instagram e Facebook.

Logo pela manhã, Andreia Dinis mostrou aos seguidores uma fotografia em que aparece com a irmã e na legenda dedicou-lhe uma carinhosa mensagem.

"Hoje faz anos esta menina mulher. O meu 1.° grande amor, minha caçula, parceira de vida, amiga, confidente! Aquela que me desarrumava o quarto, arruinava as maquilhagens e me dava cabo da cabeça. Amo-te até à lua e de volta", escreveu.

