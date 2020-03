Inês Herédia usou as suas redes sociais no decorrer desta semana para se mostrar desagradada com um cartaz colocado nas ruas pelo partido político Chega, liderado pelo deputado André Ventura.

"És um criminoso, André Ventura", escreveu a atriz nas suas redes sociais.

A provocação não ficou sem resposta, o deputado reservou espaço nas suas redes sociais para reagir ao tema.

"Como em tempos de guerra as minha únicas preocupações são os portugueses e a sua defesa, não vou perder tempo a responder a meninas mimadas que não percebem que é nos momentos mais difíceis que Portugal precisa de liderança. Que criminosos são aqueles que negligenciaram a nossa proteção, apesar de todos os avisos. Agora é tempo de trabalho", declarou André Ventura na sua conta oficial de Facebook.

