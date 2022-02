André Filipe e Anuska, ex-concorrentes do 'Big Brother', estão prestes a lançar uma música, 'Cupido', e já revelaram excerto do tema.

No Instagram foi destacado um vídeo com um pouco da canção e as reações não tardaram a chegar. Se houve quem apoiasse o casal, as críticas também foram várias.

"Marial Leal, és tu?", disse um internauta. "Volta Maria Leal, estás perdoada", pode ler-se num outro comentário. "[...] Mas agora toda a gente pensa que pode cantar? De facto vocês cantar não cantam mas é nada. Continuam a amar-se, mas sem cantar, por favor, o povo agradece", escreveu outra seguidora.

