Catarina Gouveia presenteou os seguidores do Instagram com as várias imagens que marcaram o seu fim de semana. Comida saudável, descanso e exercício físico fizeram parte da rotina da criadora de conteúdos, que mesmo grávida se mantém mais ativa que nunca.

Grávida de 40 semanas, Catarina andou este sábado na passadeira 8 km. Desta forma, e atendendo à excelente forma física que apresenta, a atriz mostra que é possível chegar à reta final da gravidez ativa e feliz.

