Ana Rita Clara mostrou aos seguidores das redes sociais esta quinta-feira, dia 3 de novembro, o seu novo penteado. A apresentadora fez acompanhar as imagens que mostram o resultado com um longo texto que tem o verbo "mudar" como grande protagonista.

"Dizem que mudar faz bem e eu não podia estar mais de acordo. E isso pode também passar por experimentar novos ares, novas rotinas. E até novos cortes de cabelo. A mudança é boa e não temos de ter receio de a abraçar. Não esperem pelo amanhã ou até pelo ano novo para fazer algo diferente!

Se há coisa que aprendi com a pandemia e com tantas alterações à minha volta, é que a vida passa num segundo e não podemos deixar para depois as nossas vontades de hoje. Sim, é um cliché. Mas se eles existem, é porque são mesmo verdade, certo? Por isso…apeteceu-me: cortei o meu cabelo e sinto-me radiante e serena. Pareço mesmo uma miúda que não para de se olhar ao espelho e confiei logo nas mãos (e tesoura) do meu querido e talentoso João Gaspar", pode ler-se.

Recorde-se que Ana Rita Clara assume agora a gestão do canal TVI Ficção.

