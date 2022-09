É dia de festa em casa de Ana Rita Clara. O único filho da apresentadora, Caetano, completa seis anos de vida esta quinta-feira, 22 de setembro.

Ana Rita Clara, de 43 anos, disse nas redes sociais estar com o "coração a transbordar de alegria" nesta data especial e desde o dia em que a sua vida se "transformou" com o nacimento do pequeno Caetano.

"São já seis anos, meu Amor, minha Vida, meu Mundo. Tão grata por me teres escolhido para tua Mãe, para esta jornada que fazemos juntos, todos os dias", declarou ao revelar publicamente um conjunto de fotografias únicas que retratam os últimos seis anos.

"Que continues sempre assim tão feliz, com esse espírito curioso por tudo o que te rodeia, nessa vontade constante de descobrir, essa forma leve e linda de seres, o amor pelos animais e natureza… és único e tão meu. E seremos sempre um do outro. Estarei aqui eternamente para te dar a mão, as mãos, os abraços, os beijos ou apenas o olhar que te diz tudo. As palavras serão sempre poucas para te dizer tudo. Amo-te, parabéns", completou.

Caetano, recorde-se, nasceu fruto da união entre Ana Rita Clara e o dentista Hugo Madeira.

