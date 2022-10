Foi através da sua página de Instagram que Ana Marques se manifestou sobre a morte de Ruth Rita, que morreu este fim de semana aos 50 anos.

"Da Ruth Rita conhecia a exuberância dos looks e dos penteados. Era esperado que fosse o 'enfeite' de um clássico da televisão mundial, que o Herman 'desarrumou' tão à sua maneira. A menina-assistente nunca se deixou sobressaltar ou despentear por tudo o que era dito e feito naquele plateau. Tornou-se - quase sem lhe ouvirmos a voz - um ícone da TV dos anos 90", começou por lembrar a apresentadora da SIC no Instagram.

De seguida, recordou o dia em que encontrou Ruth Rita nos bastidores da SIC e partilhou a conversa que tiveram na altura.

"Mais de 10 anos depois. Já eu fazia televisão na SIC. Sento-me na cadeira da maquilhagem e começo conversa com uma miúda nova que lá estava - talvez a estagiar. Então és nova aqui? Onde tiraste o curso de 'make up'? É a primeira vez que trabalhas em televisão? Não. Já trabalhei. Que giro, onde? Na RTP? A sério, mas és tão novinha?! E fazias o quê? Estava na produção! Em que programa? Foi há muitos anos, na 'Roda da Sorte'. Uau, trabalhaste com o Hérman… Como é que te chamas? Uma ligeira pausa misturada com um sorriso doce: Chamo-me Ruth Rita", relatou.

"Simples, delicada, despretensiosa, mãe… Duas mulheres tão diferentes numa só", completou, falando da famosa assistente de Herman José no 'Roda da Sorte'.