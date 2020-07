Ana Guiomar viveu este domingo, dia 19, um momento especial com uma fã, que a esperou à saída de um supermercado para lhe dizer pessoalmente palavras de admiração. Um episódio marcante que a atriz quis deixar registado nas redes sociais, com um profundo desabafo sobre o misto de emoções que a exposição pública pode provocar.

"Queria dizer-me que segue atentamente o meu trabalho e que a mãe também gosta muito de mim. Disse me 'obrigada por seres um exemplo para mim'. Ao ouvir isto senti uma responsabilidade tão grande que bloqueei e sinto que tanto da minha parte como da parte dela ficou muito por dizer. Disse-lhe apenas, OBRIGADA", contou.

A atriz confessou ainda que a atitude da fã a fez refletir sobre o que significa assumir uma profissão com exposição pública. "Significa responsabilidade, respeito, verdade, aprendizagem e amor", realçou.

Este momento tornou-se ainda mais especial porque surgiu na sequência de dois situações menos positivas com fãs, que Ana Guiomar quis esclarecer.

"A primeira foi durante o Portugal Fashion, estava hiper cansada. Não tinha sido um dia fácil e não podia perder de forma alguma o transporte de regresso a Lisboa. A segunda foi o mês passado na praia, já em fase Covid. Acho um pouco despropositado (eu pelo menos não gosto) estar a tirar fotografias em biquíni, para além disso não queria de forma nenhuma quebrar as regras de distanciamento social recomendadas", explicou.

E rematou: "Nem sempre temos dias bons, nem sempre é possível acontecer, nem sempre é fácil responder a todas as mensagens e comentários que me enviam através das redes sociais ou fazer vídeos para apoiar a lista A ou B. Esta é a verdade, a minha verdade, aquilo que sinto. Só queria partilhá-la convosco. Hoje aquela miúda fixe, que me abordou de uma forma tão simples e especial fez me pensar nisto tudo! Digamos que estou a pensar alto. Obrigada miúda".

