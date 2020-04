Ana Guiomar começou a semana de forma especial e não deixou de explicar aos fãs a razão. Através das redes sociais a atriz relatou um sonho amoroso que a transportou para a infância, mais precisamente para os seus oito anos de idade.

"Esta noite, sem querer, dormi com o estore entreaberto. Acordei feliz e a sentir um aroma tão, mas tão familiar... tinha acordado com 8 anos! A luz a bater-me na cara, fez me sonhar com férias de Verão em miúda. Um sonho rápido, daqueles da manhã, são os melhores, não são? Ouvi o frenesim da praia, o vendedor que gritava 'bolinha relim', a agitação de Agosto. Fiquei na fila da papelaria para comprar o meu livro de palavras cruzadas, senti os pés a queimar porque, como sempre, não tinha levado chinelos.Tirei comida da geleira azul e fui ao banho umas 4 vezes! Que saudades deste Verão, destas ferias que ficam na memória para sempre, basta entrar o cheiro do Sol pela nossa janela", escreveu.

As palavras da atriz acompanhavam algumas imagens da sua infância nas quais surge na praia. Veja abaixo.

