Depois de uma estadia na África do Sul e Moçambique, durante as quais se fez acompanhar pelo irmão, eis que Ana Guiomar já se encontra num novo destino de férias, como aliás partilhou com os admiradores nas redes sociais.

A artista mudou de continente e partiu para o Brasil, mais precisamente para a Bahia, destino no qual se encontrou com o namorado, Diogo Valsassina.

Na sua página de Instagram, o ator, de 37 anos, partilhou as primeiras imagens em 'terras de Vera Cruz' mostrando o seu lado divertido.

"Na Bahia aprendi a sorrir e a fazer poses como as influencers", escreveu na legenda de uma partilha.

Esta viagem em casal contraria os rumores que surgiram na imprensa cor-de-rosa, os quais davam conta que o casal estaria a viver uma crise no relacionamento.

