Ana Guiomar partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram uma animada conversa que estava a ter com o companheiro, Diogo Valsassina. Em causa estiveram alguns estranhos 'efeitos secundários' da vacina da Covid-19 no ator.

"Eu não sei o que é mais preocupante: se é o Diogo ter levado a vacina e dizer que está a começar a ter dores no corpo se é o Diogo ter levado a vacina e ter começado agora a contar anedotas. O Diogo nunca contou anedotas, ele odeia", brinca nas stories.

"São os efeitos secundários da vacina. O que é que nos queres dizer com isto: és o novo Fernando Rocha? Vais apresentar os programas de domingo à tarde?", questiona.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Ana Guiomar e Diogo Valsassina celebram 15 anos juntos