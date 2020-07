Ana Garcia Martins foi a última personalidade a participar na rubrica da RFM 'Cara Podre', onde respondeu a algumas perguntas curiosas feitas pelos radialistas.

Uma delas era se a influencer pretendia ficar com o lugar de Cláudio Ramos, neste caso, o de apresentadora do reality show da TVI - 'Big Brother'.

"Sabes que não? Não tenho nada essa aspiração. Não me vejo de todo, acho que o Cláudio está ótimo no sítio onde está e não quero de todo ficar-lhe com o lugar. Não alimentem o boato!", afirmou.

Questionada ainda se algum dia aceitaria ser concorrente de um programa do género, a 'Pipoca', como é conhecida, afirmou: "A TVI não tinha dinheiro para me pagar para me meter numa coisa dessas. Ao fim de 27 horas eu já tinha sido expulsa. Acho que não aguentava muito tempo fechada numa casa".

